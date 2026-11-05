За неделю Хэллоуина сервис такси и доставки Uber обработал минимальное количество заказов от сторонних систем искусственного интеллекта. На внешних ИИ-агентов пришлось всего четыре поездки на фоне около 500 заказов еды из 320 млн транзакций на платформе.

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Показатели озвучил глава компании Дара Хосровшахи в рамках презентации финансовых результатов за 3 квартал 2026 года. Платформа впервые официально раскрыла статистику использования внешних умных помощников пассажирами и клиентами сервиса доставки еды.

Появление инструментов вроде Dots от OpenAI и Muse** от корпорации Meta* ранее вызывало опасения у отраслевых аналитиков. Эксперты предполагали вероятность перехода пользователей к бронированию поездок напрямую через текстовых ботов без необходимости открывать основное приложение агрегатора. Новые данные показали, что пользователи пока не спешат делегировать привычные заказы ИИ-системам.

Несмотря на низкие текущие показатели, руководство не отказывается от идеи интеграции со сторонними разработчиками. Хосровшахи подтвердил готовность компании к сотрудничеству, но указал на превосходство собственного пользовательского интерфейса в вопросах удобства для конечного потребителя.

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Однако для массового внедрения подобных способов заказа важно преодолеть не только привычку пользователей делать заказы вручную. Существуют и другие проблемы: например, операторам платформ может быть невыгодно открывать свободный доступ к своей инфраструктуре для чужих алгоритмов из-за риска потери контроля над клиентской базой.

Для удержания аудитории Uber делает ставку на развитие внутренних ИИ-функций. В начале года компания запустила умного ассистента для сегмента доставки, который умеет формировать списки покупок по текстовым описаниям или фотографиям рецептов.

* организация, признанная в России экстремистской и запрещенная.

** продукт организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

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