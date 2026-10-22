Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила распространить господдержку после атак беспилотников на бизнес, который потерял доходы из-за повреждения инфраструктуры партнеров, но не лишился собственного имущества. Речь идет о компаниях, зависящих от складов, дата-центров, облачных сервисов и каналов связи, включая интернет-магазины с приостановленными продажами и предприятия с нарушенными поставками. Соответствующее предложение ассоциация направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Претендовать на помощь смогут организации, чьи убытки составили не менее 5% от дохода или стоимости товарных запасов за предыдущий год. АКИТ предлагает предоставить им годовую отсрочку по налогам и страховым взносам, приостановить взыскание налоговой задолженности, ввести мораторий на выездные проверки, а также предусмотреть льготы на восстановление инфраструктуры и освобождение от страховых взносов. Постановления правительства от 25 августа и 30 сентября 2026 года предусматривают поддержку пострадавших от атак организаций и предпринимателей, но пока только владельцев инфраструктурных объектов. В правительстве на запрос о предложении АКИТ не ответили.

Повреждение дата-центра или каналов связи может нарушить работу множества компаний, использующих эти мощности, отмечает гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин. Среди них — интернет-магазины, маркетплейсы, логистические, финансовые и платежные сервисы. Срочный перенос ИТ-систем на другую площадку может стоить малому бизнесу десятки тысяч рублей, среднему — сотни тысяч или миллионы, а крупным компаниям — десятки миллионов рублей, оценивает эксперт.

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Отсрочка обязательных платежей помогла бы компаниям сохранить оборотные средства для восстановления и компенсировать временное падение выручки, считает Цаплин. Операторам дата-центров также нужны налоговые льготы и доступное финансирование закупки оборудования. Эти меры могут снизить риск банкротства пострадавших предприятий, соглашается управляющий партнер экспертной компании «Альфапро» Антон Солощенко.

При этом бизнесу может быть сложно доказать, что финансовые потери вызваны именно атакой. Например, интернет-магазину потребуется подтвердить, что продажи снизились из-за недоступности сайта, а не сезонного спада спроса. Проблема осложняется тем, что компании часто арендуют серверы у провайдеров, размещающих оборудование в сторонних дата-центрах, и не располагают документами о первопричине сбоя. Цаплин считает необходимым установить единый порядок подтверждения таких происшествий.

Оценить упущенную выгоду сложнее, чем стоимость поврежденного имущества, отмечает Солощенко. Для получения помощи компаниям придется подтвердить снижение выручки и простой данными о продажах. Кроме того, критерий в 5% от стоимости товарных запасов требует дополнительного обоснования: он может дать право на льготы продавцам высокомаржинальных товаров. Эксперт также предлагает заранее определить перечень документов для обращения за поддержкой и порядок обжалования отказов.

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