Строящийся дата-центр Сбербанка в Балакове Саратовской области оказался под атакой беспилотников в ночь на 14 октября. Об этом сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Получил ли объект повреждения, в Сбербанке пока не уточнили.

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По словам Ведяхина, атака не повлияла на работу цифровых сервисов Сбербанка — все они продолжают работать без перебоев. При этом информации о возможных повреждениях строящегося ЦОДа и сроках их устранения пока нет.

Атака затронула и жилые дома Балакова: несколько зданий получили повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По предварительным данным, один человек погиб. После атаки власти отменили занятия в школах и закрыли детские сады. При этом городская инфраструктура, по словам губернатора, продолжает работать.

Ранее в октябре беспилотники атаковали дата-центры «Яндекса» в Сасове, Калуге и Владимире. Удары повредили или вывели из строя инфраструктуру трех площадок, что привело к сбоям в работе ряда сервисов компании, включая рекламные.

К 13 октября «Яндекс» восстановил доступ партнеров к кабинетам Рекламной сети «Яндекса» (РСЯ), Adfox и рекламных агентств. Однако часть функций по-прежнему остается недоступной.

В кабинетах «Яндекс Директа» и «Яндекс Бизнеса» рекламодатели пока не могут редактировать кампании и получать актуальные отчеты. При этом уже запущенная реклама продолжает показываться: система учитывает ее результаты и соблюдает установленные бюджеты. Когда рекламодатели смогут полноценно управлять продвижением, «Яндекс» не уточнил. Не сообщила компания и о том, получат ли клиенты компенсации за ограничения.

Параллельно «Яндекс» перераспределяет часть облачной инфраструктуры. Компания договорилась с Selectel, K2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов Yandex Cloud на их площадках. Кроме того, «Яндекс» сделал сервисы «Яндекс 360» бесплатными для пользователей до конца октября и временно приостановил списания с балансов организаций.

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