MicroStrategy владеет примерно $26 млрд в биткоинах. Это больше, чем сумма наличных средств и рыночных ценных бумаг таких крупных мировых игроков, как International Business Machines Corporation, Nike Inc. и Johnson & Johnson. По данным Bloomberg, лишь около двенадцати компаний, включая Apple Inc. и Alphabet Inc., имеют более крупные корпоративные активы в биткойнах.

Майкл Сэйлор, соучредитель и председатель MicroStrategy, начал инвестировать в биткоин в 2020 году, чтобы защитить компанию от инфляции, когда доходы компании начали стагнировать. Сначала фирма использовала свои наличные средства для покупки биткоинов, но потом начала привлекать деньги через продажу акций и конвертируемых облигаций, чтобы купить больше криптовалюты. В итоге MicroStrategy стала крупнейшей публичной компанией цифровой валюты.

Несмотря на скептицизм со стороны традиционных наблюдателей за корпоративным управлением, инвесторы поддержали эту стратегию как возможность участвовать в росте биткоина с использованием заемных средств, не имея дела с цифровыми кошельками или криптовалютными биржами. Акции компании выросли более чем на 2 500%, в то время как стоимость биткоина увеличилась примерно на 700% с середины 2020 года, что сделало ее самой доходной акцией среди крупных компаний США за это время. В среду биткоин достиг рекордной отметки почти в $93,5 тыс.

«Баланс компании в основном зависит от цены биткоина, — говорит Дэйв Зион, основатель фирмы, которая занимается бухгалтерским учетом. — Они не контролируют рынок биткоина, поэтому просто следуют его колебаниям». Компании обычно используют свои финансовые активы для поддержания бизнеса или получения дохода, например, для выплаты дивидендов или выкупа акций. Сейлор утверждает, что акционеры все равно получают выгоду от стратегии «покупай и держи», даже несмотря на отсутствие дивидендов.

MicroStrategy разработала свой собственный показатель эффективности «доходность биткоина», который показывает, как изменяется соотношение между ее биткоин-активами и числом акций. Этот показатель сейчас составляет 26,4%. «Из-за волатильности мы часто занимаемся продажей этого колеблющегося дохода, возвращаем полученные средства обратно в биткоин и передаем их нашим акционерам в виде дохода в биткоинах», — сказал Сейлор на конференции с аналитиками в октябре.

Стратегия накопления и удержания MicroStrategy, по словам аналитика Марка Палмера из Benchmark Co., не имеет конечной цели. Он отметил, что, учитывая текущие тренды биткоина в 2024 году, компании нет смысла менять свой подход. Аналитик Лэнс Витанза из TD Cowen добавил, что рынок поддерживает стратегию компании, которая продолжает успешно привлекать инвестиции. Изначально защитная стратегия по сохранению ценности активов постепенно превратилась в стратегию, нацеленную на увеличение стоимости акций.

