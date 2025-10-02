Тверской суд Москвы принял решение об обращении в доход государства имущества бизнесмена Дениса Штенгелова и его отца Николая, а также головной компании холдинга «КДВ групп» — «Кондитерус ком», сообщают «РИА Новости» и РБК. Суд признал Штенгеловых экстремистским объединением.

Денис Штенгелов (Павел Стефанский / РИА Новости)

Генеральная прокуратура подала иск к Штенгеловым в августе 2025 года. Согласно материалам дела, бизнесмены, получая доход в России, вывели за границу свыше 21 млрд руб. Эти средства, по данным Генпрокуратуры, были направлены на поддержание экономик США и Австралии, которые поставляют оружие Украине.

В иске было указано, что в группу «КДВ», доминирующую на рынке легких закусок и кондитерских изделий в России, входит 10 производств в российских регионах, где выпускают более 700 видов продукции под 40 брендами, включая «Бабкины семечки», «Кириешки» и «Яшкино». По оценке прокуратуры, капитализация холдинга достигает 497 млрд руб., ежегодный доход — 756 млрд руб., валовая прибыль — 139 млрд руб.

На судебном заседании представитель Дениса Штенгелова Александр Перфилов огласил письменные возражения своего клиента. Он также заявил, что отец и сын находятся в затяжном конфликте из-за денег и не общаются с 2014 года. Защита намерена обжаловать вердикт суда.

Денис Штенгелов начинал карьеру с мелкооптовой торговли семечками. Сегодня он является основным акционером «КДВ групп» и владеет сетью супермаркетов «Ярче!» с более чем 1,3 тыс. магазинами по стране. Николай Штенгелов вел бизнес в Томске в 1995—2005 годах, затем переехал на Украину, где возглавил правление и стал совладельцем ООО «Петровское» в Запорожской области. С 2016 года он был депутатом Приморского районного совета Запорожской области, но досрочно сложил полномочия в январе 2018-го. По данным СМИ, оба бизнесмена не проживают в России.