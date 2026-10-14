Американская биофармацевтическая компания Syndax Pharmaceuticals отказалась от дальнейшей разработки аксатилимаба для лечения идиопатического легочного фиброза. Клинические испытания не подтвердили, что препарат способен замедлять ухудшение функции легких эффективнее плацебо. После публикации результатов акции компании резко обвалились.

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Во вторник, 13 октября, акции Syndax Pharmaceuticals потеряли 15,7% и завершили торги на отметке $13,95. Причиной распродажи стали неудачные результаты II фазы клинических испытаний аксатилимаба (axatilimab), с помощью которого компания надеялась расширить применение уже одобренного лекарства.

Идиопатический легочный фиброз — тяжелое прогрессирующее заболевание, при котором здоровая ткань легких постепенно замещается рубцовой. Из-за этого легкие теряют эластичность, хуже расширяются при вдохе, а человеку становится все труднее дышать.

В клиническом исследовании MAXPIRe участвовали 145 пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. На протяжении 26 недель специалисты наблюдали, как меняется функция легких у людей, получавших аксатилимаб, и сравнивали результаты с группой плацебо. Главным критерием эффективности стала скорость снижения форсированной жизненной емкости легких — максимального объема воздуха, который человек способен выдохнуть после глубокого вдоха. Чем быстрее уменьшается этот показатель, тем сильнее заболевание ограничивает работу легких.

Основной цели исследования достичь не удалось: аксатилимаб не продемонстрировал статистически значимого преимущества перед плацебо по скорости ухудшения функции легких. При этом, по данным Syndax, пациенты в целом хорошо переносили лечение, а профиль безопасности препарата оказался сопоставимым с плацебо. Новых нежелательных реакций, которые указывали бы на ранее неизвестные риски применения лекарства, в ходе испытаний не выявили.

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После неудачных испытаний Syndax отказалась от дальнейшей разработки аксатилимаба для лечения идиопатического легочного фиброза. Компания не планирует проводить новые исследования препарата по этому показанию, однако решение не затронет другие направления его применения.

При этом провал испытаний при легочном фиброзе не означает, что Syndax придется отказаться от аксатилимаба полностью. В США препарат уже продается под торговым названием Niktimvo и применяется для лечения хронической реакции «трансплантат против хозяина». Это тяжелое осложнение, которое может развиться после трансплантации донорских стволовых клеток, когда иммунная система донора начинает атаковать здоровые ткани пациента. Лекарство одобрено для пациентов, которым не помогли как минимум два предыдущих курса системной терапии.

Во II квартале 2026 года продажи Niktimvo достигли $60,3 млн, увеличившись на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом всю сумму нельзя считать выручкой Syndax. Препарат продается совместно с фармацевтической компанией Incyte, которая учитывает продажи в своей отчетности. На долю Syndax за квартал пришлось $18,1 млн выручки от сотрудничества с партнером.

Syndax продолжает испытывать аксатилимаб для лечения хронической реакции «трансплантат против хозяина», в том числе в сочетании с другими лекарствами. Сейчас компания совместно с Incyte проводит исследования II и III фаз, в которых проверяет эффективность препарата при использовании на более ранних этапах терапии. Результаты этих испытаний могут открыть для Niktimvo дополнительные возможности на рынке. Таким образом, неудача с лечением легочного фиброза закрыла одно из направлений развития препарата, но не остановила его дальнейшее изучение.

После обвала 13 октября акции Syndax Pharmaceuticals потеряли около 34% стоимости с начала 2026 года. В тот же день снизились котировки и других американских фармацевтических компаний, разрабатывающих препараты против легочного фиброза: бумаги Bristol Myers Squibb подешевели на 1,6%, а Avalyn Pharma — на 4,3%. При этом связывать падение их акций исключительно с неудачей Syndax было бы некорректно: накануне Bristol Myers Squibb также представила результаты собственных испытаний лекарства от этого заболевания, вызвавшие неоднозначную реакцию инвесторов.

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