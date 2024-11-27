Группа HeadHunter завершила переезд с Кипра в Россию, зарегистрировав в российской юрисдикции свою бывшую холдинговую компанию — последнее юрлицо. После этого события акции «Хэдхантер» на Московской бирже упали на 2%, сообщает Forbes.

Стало известно, что кипрская Headhunter Group PLC зарегистрировалась в российской юрисдикции как МКПАО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ». Это последнее переехавшее юрлицо Headhunter.

Ранее процесс завершила дочерняя компания Headhunter FSU Limited. «Таким образом, редомициляция кипрских дочерних компаний группы в Россию завершена», — говорится в сообщении компании.

Акции «Хэдхантер» на Мосбирже отреагировали снижением. Минимальная стоимость снизилась на 2,1% и составила 3 965 руб. К 10:55 по московскому времени падение замедлилось до 1,23%, а акции «Хэдхантер» торговались по цене 4 001 руб.

Группа приняла решение о переезде в Россию после того, как в феврале 2022 года биржа Nasdaq в США приостановила торги ее бумагами. МКПАО «Хэдхантер» была зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде. Тогда Мосбиржа приостановила торги бумагами компании, но затем в сентябре они возобновились.

В конце октября совет директоров «Хэдхантера» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 907 руб. на акцию. Дивидендная доходность по цене закрытия торгов на 28 октября составила 22%. Последний день покупки акций «Хэдхантера» под дивиденды — 16 декабря 2024 года.

Депозитарные расписки Ozon также потеряли более 12% стоимости за две торговые сессии, опустившись с 3 064 до 2 670 руб. Снижение последовало после заявления маркетплейса о планах сменить регистрацию с кипрской на российскую.

Перерегистрация пройдет на острове Октябрьский в Калининградской области. Переезд может завершиться к концу 2025 года.

Несмотря на то что инвесторы были готовы к таким новостям, сообщение маркетплейса о смене регистрации спровоцировало распродажу депозитарных расписок Ozon на Мосбирже.

Ранее акции «Самолета» на Мосбирже упали почти на 9,8%. Это произошло после того, как появилась информация о планах крупнейшего совладельца, девелопера Михаила Кенина продать принадлежащую ему долю в 31,6%.