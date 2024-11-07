Акции «Самолета» на Мосбирже упали почти на 9,8%. Это произошло после того, как появилась информация о планах крупнейшего совладельца девелопера Михаила Кенина продать принадлежащую ему долю в 31,6%, сообщает Forbes.

«Самолет» — один из крупнейших девелоперов в России. В 2024 году он занимает 91-ю строчку в рейтинге Forbes крупнейших компаний России по чистой прибыли и первое место в рейтинге уверенности застройщиков. Его крупнейшие акционеры — Михаил Кенин и миллиардер Павел Голубков, который владеет 26,38%.

В конце октября стало известно, что из состава акционеров ГК «Самолет» вышел миллиардер Год Нисанов, а также структуры группы компаний «Киевская площадь». По итогам третьего квартала продажи упали на 37% относительно прошлого года — до 50,2 млрд руб., и на 47% по сравнению с результатами второго квартала 2024 года. При этом за период с января по сентябрь показатель вырос относительно аналогичного периода 2023 года на 25% и достиг 220,9 млрд руб.

После новостей о возможной продаже доли одного из основных акционеров Михаила Кенина, которому принадлежит 31,6%, акции «Самолета» упали на 9,8%. На минимуме 7 ноября акции компании стоили 1234,5 руб. На 15:29 мск падение замедлилось до 8,77%, бумаги торговались по 1249 руб.

Источники сообщают, что продажа доли Кениным может быть связана с финансовыми проблемами «Самолета». Это подтвердил один из бывших топ-менеджеров компании. По его словам, «Самолет» и другие девелоперы были «завязаны» на ипотеке, и они потеряли большую часть продаж из-за текущих ставок по кредитам.

Ранее сообщалось, что акционеры нидерландской X5 Retail Group N.V. (бывшая головная компания «ИКС 5») проголосовали за получение компенсации от российской стороны за нераспределенные бумаги компании. Решение было принято на собрании акционеров 1 ноября.