Акции Nebius Group, ранее материнской компании «Яндекса», выросли на 34,7% с 7 мая, достигнув пика в $33,73 на торгах 12 мая, следует из данных биржи NASDAQ. Это произошло на фоне новости о том, что миллиардер Джефф Безос через свою инвестиционную компанию Bezos Expeditions вложил $72 млн в Toloka, подразделение Nebius, специализирующееся на разработке решений для искусственного интеллекта (ИИ).

Инвестиции также поддержал технический директор Shopify и экс-менеджер «Яндекса» Михаил Парахин, хотя размер его вложений не раскрыт. Основатель и гендиректор Toloka Ольга Мегорская назвала сделку важным шагом для ускорения роста компании, особенно на рынке США.

Рост акций также подкреплен оптимизмом аналитиков. Инвесткомпания DA Davidson 12 мая повысила целевую цену акций Nebius с $30 до $35, сохранив рейтинг «Покупать», пишет Investing.com.

Решение связано с тем, что ClickHouse, в которой Nebius владеет 28% акций, планирует новый раунд финансирования с оценкой в $6 млрд, что увеличивает стоимость доли Nebius с $560 млн до $1,68 млрд. Диапазон целевых цен аналитиков составляет $30–60, что отражает уверенность в потенциале компании, сообщает портал.

Nebius Group, переименованная из Yandex N.V. после разделения активов «Яндекса» в 2024 году, сосредоточилась на международных проектах, тогда как российский бизнес перешел к МКАО «Яндекс» за ₽475 млрд. В декабре 2024 года Nebius привлекла $700 млн через частное размещение акций, среди инвесторов были Accel и NVIDIA. Toloka, важный актив компании, занимается обучением и оценкой ИИ-моделей, сотрудничая с такими гигантами, как Amazon и Microsoft.