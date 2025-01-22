За прошедший год стриминговый сервис Netflix привлек рекордное количество подписчиков. В четвертом квартале 2024 года их число увеличилось до 18,9 млн, а глобальная абонентская база составила почти 302 млн. Стремясь извлечь выгоду из своей растущей популярности, Netflix повышает цены в США, Канаде, Португалии и Аргентине.

В Netflix заявили о повышении цен на подписку. Так, в США сервис с рекламной поддержкой будет стоить $7,99 в месяц (сейчас стоимость составляет $6,99), а премиум-пакет подорожал на 9%, достигнув $24,99.

В результате поддержки инвесторов, акции Netflix выросли на 13%, увеличив рыночную стоимость компании почти на $50 млрд. За последний год акции компании подорожали более чем на 77%, опередив рост индекса S&P 500 на 24%.

По словам представителя PP Foresight Паоло Пескаторе, Netflix набирает обороты, корректируя цены, учитывая свою более сильную и диверсифицированную программную сетку по сравнению с конкурентами.

В Netflix заявили, что программная линейка компании в четвертом квартале 2024 года превзошла их собственные ожидания, а зрители с удовольствием смотрели второй сезон антиутопического триллера «Игра в кальмара», который, по их прогнозам, станет одним из самых просматриваемых оригинальных сериалов.

Растущие инвестиции Netflix в спортивные трансляции привлекают десятки миллионов зрителей. Боксерский поединок в тяжелом весе между Джейком Полом и Майком Тайсоном в ноябре собрал 65 млн просмотров.

Два матча Национальной футбольной лиги, один из которых сопровождался выступлением Бейонсе в перерыве, привлекли в среднем 30 млн зрителей по всему миру, став одними из самых транслируемых соревнований в истории лиги.

По мнению директора по исследованиям Forrester Майка Проулкса, внимание Netflix к качественному контенту — основная причина сильных показателей компании как по итогам года, так и четвертого квартала.

Netflix заявила, что оправилась от последствий пандемии и забастовки голливудских сценаристов и актеров в 2023 году и выпускает новые сезоны своих самых популярных шоу, включая сериалы «Уэнсдей» и «Очень странные дела».

Телеканал также будет показывать больше спортивных событий, включая еженедельные соревнования по рестлингу WWE «Monday Night Raw». Компания получила права на трансляцию Чемпионата мира по футболу среди женщин в 2027 и 2031 годах.

По данным компании, на версию сервиса с рекламной поддержкой приходится 55% новых подписчиков в странах, где она доступна для пользователей.

По прогнозам аналитика Macquarie Equity Research Тима Ноллена, доходы Netflix от рекламы в 2025 году вырастут до $2 млрд, поскольку все больше людей будут приобретать подписку с рекламой.

В начале 2025 года Netflix в последний раз отчитается о приросте подписчиков. Это связано с намерением компании сделать акцент на других показателях, таких как выручка и прибыль. По мнению аналитиков это связано с замедлением роста подписчиков.

Прибыль на акцию составила $4,27, что выше прогноза в $4,20 на акцию. Годовая операционная прибыль впервые в истории компании превысила $10 млрд.

По данным LSEG, выручка Netflix выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $10,2 млрд по сравнению с прогнозами в $10,1 млрд за квартал.

Компания пересмотрела прогноз по выручке с $43,5 млрд до $44,5 млрд в 2025 году. Обновленные данные отражают улучшение фундаментальных показателей бизнеса, отметили в компании.

Совет директоров Netflix также одобрил выкуп акций на сумму $15 млрд, в результате чего общий объем разрешения на выкуп достиг $17,1 млрд.

Ранее сообщалось, что управление по защите данных Нидерландов наложило на стриминговую платформу Netflix штраф в размере 4,75 млн евро. Это произошло в результате ненадлежащего информирования клиентов об использовании их персональных данных в период с 2018 по 2020 годы.