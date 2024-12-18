Управление по защите данных Нидерландов (DPA) наложило на стриминговую платформу Netflix штраф в размере 4,75 млн евро. Это произошло в результате ненадлежащего информирования клиентов об использовании их персональных данных в период с 2018 по 2020 год, сообщает Reuters.

Согласно заявлению DPA, расследование, начатое в 2019 году, показало, что Netflix недостаточно четко проинформировал клиентов в своем заявлении о конфиденциальности. А именно, о том, как компания обрабатывает персональные данные пользователей.

«Кроме того, клиенты не получили достаточной информации, когда запросили у Netflix, информацию о том, какие данные компания собирает. Это является нарушением Общего регламента по защите данных (GDPR)», — заявил регулятор.

Стриминговый гигант уже обновил свое заявление о конфиденциальности, а также предоставил выступил против решения надзорного органа.

Ранее технические специалисты компании предупредили подписчиков о крупной киберафере, в ходе которой преступники отправляют SMS-сообщения от лица компании и похищают важную финансовую информацию. Мошенники действуют в 23 странах, где доступен Netflix.