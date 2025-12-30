Акции компании Pop Mart International Group Ltd зафиксировали максимальное падение за последние три недели после публикации сообщений об уменьшении спроса со стороны перекупщиков на популярные игрушки Labubu. Во вторник 30 декабря бумаги гонконгской компании подешевели на 6,2%, войдя в число наихудших по динамике в индексе MSCI Asia Pacific, пишет Bloomberg.

Unsplash

Снижение котировок последовало за отчетами о приостановке закупок игрушек Labubu некоторыми спекулянтами. Колебания цен на вторичном рынке Китая свидетельствуют об ослаблении интереса к этой продукции, что подорвало доверие инвесторов к компании.



Начавшееся в августе падение привело к снижению стоимости акций Pop Mart примерно на 44% и уменьшению рыночной капитализации более чем на $25 млрд. Несмотря на это, с начала года бумаги компании все еще демонстрируют рост более чем в два раза.

В ответ на снижение спроса Pop Mart активизирует продвижение других персонажей из своего портфолио. Компания рассчитывает повторить успех Labubu с помощью таких линеек, как Crybaby, представившей продукцию на выставке в Шанхае, а также Twinkle Twinkle и Hirono. По данным платформы перепродажи игрушек Qiandao, средние цены на полные комплекты мини-автобусов Labubus опустились ниже официальных розничных цен.

«На фоне сохраняющихся опасений инвесторов по поводу возможного спада ажиотажа вокруг продукции Pop Mart, подобные сообщения о снижении спроса сильно влияют на котировки», — отметил стратег China Everbright Securities International Co Ltd Кенни Нг.

Аналитик Morningstar Inc. Джефф Чжан добавил, что часть инвесторов может фиксировать прибыль по акциям китайских компаний сектора «нового потребления». В подтверждение этой тенденции во вторник также подешевели акции ювелирного ритейлера Laopu Gold Co. (более 6%) и сети Bubble Tea Mixue Group (почти 4%).

Несмотря на текущую коррекцию, рыночная стоимость Pop Mart примерно в четыре раза превышает капитализацию ее основного конкурента — японской компании Sanrio Co. (создателя Hello Kitty).