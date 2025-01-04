Акции европейских и американских производителей алкоголя и пивоварен упали в пятницу после призыва главного хирурга США Вивека Мурти разместить предупреждения на этикетках о вреде спиртных напитков. В его рекомендациях говорится, что употребление алкоголя увеличивает риск различных видов рака, причем риск может возрастать даже при употреблении одной порции в день.

Употребление алкогольных напитков увеличивает риск развития рака молочной железы, толстой кишки, печени и других видов рака, как указано в рекомендациях главного хирурга США Вивека Мурти. «Доказано, что для некоторых типов рака, таких как рак молочной железы, полости рта и горла, риск начинает возрастать уже при употреблении одной порции алкоголя в день или даже меньше», — отмечает он.

Акции материнской компании Jack Daniel’s Brown-Forman упали на 2,5% и закрылись на уровне чуть больше $36, что стало минимальным значением с апреля 2017 года. В то же время акции производителя пива Coors Light компании Molson Coors упали на 3,4%. Акции Constellation Brands, производителя пива Corona, снизились менее чем на 1%, тогда как акции Boston Beer продемонстрировали падение на 3,8%, что стало самым значительным снижением с февраля прошлого года.

Неясно, когда и будут ли реализованы предложения главного хирурга. Окончательное решение об обновлении маркировки будет приниматься Конгрессом.

«Большинство американцев считает, что все хорошо в меру. Поэтому, как и в случае с предупреждающими надписями на пачках сигарет, которые оказали незначительное влияние на отказ от курения в общественных местах, я предполагаю, что предупреждения на алкогольных напитках также окажут несущественное влияние», — отметил Майкл Эшли Шульман, партнер и главный инвестиционный директор Running Point Capital Advisors.

В Европе акции крупнейшего в мире производителя спиртных напитков Diageo упали на 3,9%, зафиксировав самое низкое значение с середины декабря. Акции французской компании Pernod Ricard, владеющей такими брендами, как Martell Mumm и Absolut, снизились на 3,1%. В то время такие компании, как Remy и итальянская Campari, потерпели снижение стоимости акций примерно на 5%. Также пострадали пивоваренные компании: производитель Budweiser Anheuser-Busch InBev упал на 2%, а Heineken и Carlsberg — на 0,8–1,8%.

Ранее депутат Государственной думы, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ввести в России запрет на дарение алкогольной продукции. Законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента уже 17 декабря.