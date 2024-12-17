Депутат Государственной думы, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ввести в России запрет на дарение алкогольной продукции. Законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента уже 17 декабря.

Документ предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, предусматривающую штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка — 5 тыс. руб. для физических лиц, от 35 до 50 тыс. руб. для должностных и 100 тыс. руб. для юридических.

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни. В ней также предлагается «делать подарки исключительно в форме положительных, несущих пользу вещей».

В качестве примеров парламентарии указали «абонемент в спортивный зал, сертификат на дополнительное образование, билеты в кино, музеи и театры, познавательные книги, полезные продукты питания, цветы, детские игрушки, товары для дома». Кроме того, они предложили россиянам дарить родным и близким «сувениры, сделанные своими руками, связанные с общими воспоминаниями».

Стоит отметить, что законопроект был разработан в рамках государственной политики по борьбе с алкоголизмом. Однако в самом документе указано, что за последние четыре года уровень употребления алкоголя в стране возрос, а действующие меры признаются недостаточно эффективными.

Напомним, что в России производство слабоалкогольной продукции с января по ноябрь снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом производство алкогольных напитков, содержащих более 9% спирта, за год выросло на 7,8%, а объем выпускаемой водки увеличился на 2,3%.