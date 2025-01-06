Информация о распространении метапневмовируса человека в Китае появилась, когда Мосбиржа была закрыта. После открытия начали расти бумаги российских медицинских компаний. При этом широкий рынок в целом падает в пределах 0,3–0,5%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В КНР была зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Наиболее уязвимы дети до 14 лет, следует из данных госорганов страны. Уточняется, что заболевание обычно протекает в легкой форме, но может вызывать серьезные осложнения.

В конце декабря тайваньское издание Money UDN написало, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от COVID-19, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало. Для противодействия ему также нет препаратов, при заболевании можно назначить только поддерживающую терапию.

По состоянию на 12:12 по московскому времени акции «Фармсинтеза» растут на 15,23%, до 3,935 руб., «Озон фармацевтики» — на 8,04%, до 51,86 руб, «Аптечной сети 36,36» — на 5,27%, до 11,896 руб., «Артген Биотеха» — на 4,78%, до 89,8 руб. , «Промомеда» — на 1,5%, до 398,9 руб.

При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,46%, до 2815,36 пункта, а индекс РТС — на 0,46%, до 872,25 пункта.

Аналитики «БКС Мир Инвестиций» считают, что акции «Озон фармацевтика» сейчас находятся в зоне критической перекупленности, что ведет к росту рисков снижения в ближайшее время. В октябре 2024 года компания провела IPO на Мосбирже по цене 35 руб. за акцию. После этого ее котировки выросли почти на 50%.

Акции «Промомеда» были размещены на Мосбирже летом 2024 года по цене 400 руб. «БКС Мир Инвестиций» прогнозирует их рост на 67% от текущей цены, до 670 руб. Основными драйверами эксперты называют расширение линейки препаратов в разных терапевтических областях, а также уход иностранных компаний.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа рассматривает возможность возвращения утренней сессии с 7:00 по московскому времени в начале 2025 года. Как сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева, точной даты пока нет. Также в начале года могут вернуться утренние торги на фондовом рынке.