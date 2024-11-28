Мосбиржа обсуждает возможность возвращения утренней сессии с 7:00 по московскому времени в начале 2025 года. Как сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева, точной даты пока нет. Также в начале года могут вернуться утренние торги на фондовом рынке.

Управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин сообщил, что Мосбиржа обсуждает с участниками рынка возобновление утренних торгов на фондовом и срочном рынках. По его словам, сначала к ним могут допустить самые ликвидные инструменты, затем список будет расширяться «по мере возможности и необходимости».

Обсуждения стали возможными после того, как среднегодовой объем торгов на рынке акций превысил показатель, зафиксированный в той же секции перед запуском в 2021 году утренней торговой сессии, пояснил Блохин.

«В соответствии с запросами участников торгов и их клиентов Московская биржа планирует в начале 2025 года возобновить утреннюю сессию на срочном рынке с семи утра. Решение о дате торгов пока не принято. Возможно, это произойдет в январе», — рассказала Патрикеева. Предварительно их могут запустить с 27 января 2025 года.

Сейчас торги на срочном рынке Мосбиржи проводятся с 10:00 до 23:50 мск. Утренние торги были запущены в марте 2021 года, но в феврале 2022 года их отменили. В сентябре 2022 года утренняя сессия на срочном рынке возобновилась, но с 09:00 по московскому времени.

В июне 2024 года, после введения санкций США против Мосбиржи, ЦБ решил не проводить торговые сессии до 9:50 на срочном, валютном и рынке драгметаллов.

Ранее сообщалось, что Центральный Банк России поднял официальные курсы доллара и евро более чем на 1 руб. На 26 ноября стоимость $1 выше 103 руб. В последний раз курс доллара поднимался выше 103 руб. в марте 2022 года.