Акционеры нидерландской X5 Retail Group N.V. (бывшая головная компания «ИКС 5») проголосовали за получение компенсации от российской стороны за нераспределенные бумаги компании. Решение было принято на собрании акционеров 1 ноября, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-релиз X5 Retail Group.

В ходе собрания акционеры решали, будет ли компания выкупать оставшиеся нераспределенными 10,22% акций или потребует выплаты денежной компенсации по этим бумагам. За второй вариант проголосовали 99,22% участников встречи.

В соответствии с постановлением правительства России № 1835 от 1 ноября 2023 года компенсация должна быть выплачена в течение трех месяцев, то есть до 1 февраля 2025 г. В X5 Group намерены распределить полученные деньги среди имеющих на это право владельцев расписок. Сбор заявок объявлен до 31 декабря.

В марте правительством России был составлен перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), в который была включена и X5 Retail Group. Согласно распоряжению, Минфин, Минпромторг и Минэнерго получили право через арбитражный суд добиваться приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в этих ЭЗО.

В апреле суд приостановил права X5 Group на ее «дочку» в России. В мае суд решил вернуть X5 Group все нераспределенные акции в дочерней компании. В конце октября X5 Group объявил о делистинге с Мосбиржи.

Ранее сообщалось, что акционеры «Росбанка» и «ТБанка» приняли решение об объединении своих кредитных организаций. В течение трех рабочих дней «ТБанк» должен направить уведомление о начале процедуры реорганизации в в департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ.