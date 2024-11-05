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X5 требует у бывшей российской «дочки» компенсацию за нераспределенные акции

Акционеры нидерландской X5 Retail Group N.V. (бывшая головная компания «ИКС 5») проголосовали за получение компенсации от российской стороны за нераспределенные бумаги компании. Решение было принято на собрании акционеров 1 ноября, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-релиз X5 Retail Group.

В ходе собрания акционеры решали, будет ли компания выкупать оставшиеся нераспределенными 10,22% акций или потребует выплаты денежной компенсации по этим бумагам. За второй вариант проголосовали 99,22% участников встречи.

В соответствии с постановлением правительства России № 1835 от 1 ноября 2023 года компенсация должна быть выплачена в течение трех месяцев, то есть до 1 февраля 2025 г. В X5 Group намерены распределить полученные деньги среди имеющих на это право владельцев расписок. Сбор заявок объявлен до 31 декабря.

В марте правительством России был составлен перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), в который была включена и X5 Retail Group. Согласно распоряжению, Минфин, Минпромторг и Минэнерго получили право через арбитражный суд добиваться приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в этих ЭЗО.

В апреле суд приостановил права X5 Group на ее «дочку» в России. В мае суд решил вернуть X5 Group все нераспределенные акции в дочерней компании. В конце октября X5 Group объявил о делистинге с Мосбиржи.

Ранее сообщалось, что акционеры «Росбанка» и «ТБанка» приняли решение об объединении своих кредитных организаций. В течение трех рабочих дней «ТБанк» должен направить уведомление о начале процедуры реорганизации в в департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ.

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