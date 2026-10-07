Клубы-акционеры Евролиги отклонили предложение НБА о сотрудничестве, однако не закрыли возможность продолжения переговоров. Решение может повлиять на планы по созданию новой европейской баскетбольной лиги.

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Представители 13 клубов-акционеров встретились в Италии и обсудили будущее Евролиги. На встрече они поддержали переход к франчайзинговой модели, которая даст клубам более прочное положение в турнире. При этом официального решения об увеличении числа участников с 20 до 24 команд пока не принято.

Евролига планирует определить обладателей новых долгосрочных лицензий в течение ближайшего месяца. Всего может появиться до восьми таких мест, а остальные команды будут определяться через краткосрочные лицензии, приглашения и спортивную квалификацию.

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На этом фоне НБА предстоит решить, будет ли она пересматривать свое предложение. По данным Reuters, сотрудничество между лигами вряд ли начнется раньше 2028 года.

НБА планирует запустить собственный европейский проект NBA Europe из 16 команд уже в 2027 году. Ранее сообщалось, что американская лига рассматривала вариант объединения этого проекта с Евролигой.

Интерес к европейскому баскетболу в последние годы заметно вырос. Евролига сообщала об увеличении телеаудитории на 82% в первых 25 турах сезона-2025/26. При этом финансовые возможности НБА значительно превосходят показатели Евролиги: доход американской лиги в сезоне-2025/26 превысил $14 млрд.

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