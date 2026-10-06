Национальная хоккейная лига (НХЛ) и спортивная платформа Sofascore заключили многолетнее глобальное партнерство. В рамках сотрудничества на платформе появятся новые статистические инструменты, созданные с использованием данных NHL EDGE о перемещениях игроков и шайбы.

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Разработка новых функций начнется уже в сезоне 2026/27. Sofascore совместно с НХЛ и при поддержке Sportradar будет создавать способы визуализации и анализа матчей в реальном времени.

В числе нововведений — пошаговое отображение хода игры и событий на льду, а также карты попаданий нового поколения. Последние будут показывать больше информации о месте, типе и качестве бросков и других игровых эпизодов.

Кроме того, на Sofascore появится показатель интенсивности нападения. Он будет в режиме реального времени показывать, какая из команд сильнее контролирует игру. Платформа также добавит зоны атаки для оценки давления на соперника и усовершенствует модели ожидаемой ценности, включая показатель ожидаемых голов (xG) и отдельный xG с учетом действий конкретного вратаря.

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Для создания этих инструментов Sofascore будет использовать данные NHL EDGE — системы отслеживания положения игроков и шайбы. Партнерство с НХЛ станет первым выходом Sofascore на рынок лиги.

Sofascore отмечает, что платформой ежегодно пользуются более 120 млн болельщиков, которые следят за 25 видами спорта. Теперь компания намерена сделать хоккейную статистику более детальной и наглядной для пользователей по всему миру.

«Это только начало того, что мы стремимся построить вместе», — заявил сооснователь и генеральный директор Sofascore Златко Хркач.

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