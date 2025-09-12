Премьер-министр Албании Эди Рама объявил о назначении первого в мире члена правительства, созданного с помощью искусственного интеллекта. Виртуальный министр по имени Диелла (в переводе с албанского «солнце») будет курировать государственные тендеры с целью обеспечения их полной прозрачности и отсутствия коррупции.

e-albania.al

Албания, стремящаяся вступить в Европейский Союз к 2030 году, решила доверить чувствительную область госзакупок ИИ, чтобы снизить риски коррупции. Премьер-министр Рама пообещал, что благодаря Диелле решения по тендерам будут «на 100% свободны от коррупции».

Диелла — это не новый проект. Она была запущена еще в январе как виртуальный ассистент на правительственной платформе e-Albania. Ее аватар — женщина в традиционном албанском костюме. За время своей работы Диелла уже помогла выдать 36,6 тыс. цифровых документов и предоставила почти 1 тыс. услуг.

Теперь ее функции значительно расширяются. Назначение ИИ на министерский пост — это беспрецедентный эксперимент в государственном управлении. Он поднимает множество вопросов о роли технологий в политике, ответственности и будущем госаппарата.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Эди Рамы, который недавно был избран на четвертый срок. Борьба с коррупцией — ключевое требование для вступления Албании в ЕС, и назначение Диеллы является ярким политическим жестом.

