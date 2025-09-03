Немецкая компания DeepL, разработавшая одноименный онлайн-переводчик, анонсировала запуск своего DeepL Agent — универсального ИИ-агента, предназначенного для самостоятельного выполнения разнообразных бизнес-задач.

DeepL

В компании отметили, что в отличие от потребительских аналогов, ориентированных на бытовые задачи вроде бронирования поездок, DeepL Agent адаптирован для корпоративных систем и веб-сайтов.

ИИ-агент имитирует действия пользователя: он использует виртуальную клавиатуру, браузер и мышь для выполнения инструкций.

По заверениям разработчика, пилотные тесты продемонстрировали рост производительности: команды экономят часы на рутинных процессах. Он решает различные задачи в сфере продаж, маркетинга, операционной деятельности и т. д.

Сейчас DeepL Agent проходит бета-тестирование с участием нескольких клиентов. В компании отметили, ИИ-агент выпустят на рынок «в ближайшие месяцы», и он станет доступен для покупки. Цена не раскрывается.

DeepL известна своим одноименным онлайн-переводчиком. Он был запущен в 2017 году. Сервис завоевал популярность благодаря высокому качеству машинного перевода с поддержкой более 30 языков. В июне 2025 года он стал не доступен в России.