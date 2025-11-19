Альфа-банк, уже являющийся полным владельцем «Альфа-Лизинга», объявил о покупке одной из ведущих независимых автолизинговых компаний на российском рынке «Европлан» у инвестиционного холдинга SFI. Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка.

Юрий Кочетков/РИА Новости

Особого внимания заслуживает масштаб оценивания компании: общая стоимость «Европлана» составила 65 млрд руб. за 100% его акций. Эта сделка — знаковое событие для рынка и одновременно крупнейшее приобретение в истории Альфа-Банка.

На текущий момент между сторонами уже подписаны все необходимые юридически обязывающие документы, что свидетельствует о переходе сделки в финальную стадию.

Ее окончательное закрытие запланировано на период после выполнения нескольких условий, среди которых:

● выплата дивидендов по итогам 2025 года;

● получение всех требуемых корпоративных одобрений;

● согласование со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

При этом итоговая цена покупки будет скорректирована с учетом суммы упомянутых дивидендов.

Председатель правления Альфа-Банка Владимир Верхошинский прокомментировал сделку, пояснив, что инвестиции в этот сегмент бизнеса имеют для банка принципиальное значение. Он охарактеризовал «Европлан» как «уникальный актив», выделив его статус одного из крупнейших независимых игроков в автолизинге и отметив наличие у компании значительного и качественного портфеля активов.