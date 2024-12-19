«Альфа-Банк» разработал технологическое решение для бесконтактной оплаты с помощью iPhone. Разработчики банка первыми в России получили доступ к NFC-чипу Apple легально и без взломов. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Такой чип есть во всех смартфонах, однако, в смартфонах на Android доступ к NFC открыт, и их владельцы могут беспрепятственно пользоваться системой и совершать оплаты без ограничений.

Тогда как в iPhone данная функция уже несколько лет заблокирована на территории России. Во всяком случае, так считалось до сегодняшнего дня.

Разработчики «Альфа-Банка» первыми в стране получили доступ к NFC-чипу iPhone, легально и без взлома. Они придумали способ платить просто и удобно, как с Apple Pay — только от банка.

Отмечается, что «Альфа Банк» готов бесплатно поделиться этой технологией с другими кредитными организациями, чтобы россияне по всей стране могли оплачивать покупки, просто приложив iPhone к терминалу.

Ранее сообщалось, что «Альфа-банк» планирует в скором времени стать собственником здания «Росбанк Плаза». Недвижимость оценивалась в 14,4 млрд руб. Однако это выгодная инвестиция на фоне дефицита офисных площадей в центре столицы.