Подразделение облачных вычислений Alibaba Group Holding объявило в соцсети X о запуске open-source моделей Qwen3, оптимизированных для платформы машинного обучения Apple MLX. SCMP отмечает, что это может отражать усилия Apple по расширению доступности Apple Intelligence в материковом Китае.

Фото: SCMP

Qwen3 поддерживает работу на широком спектре устройств Apple — от мощных Mac Pro и Mac Studio до iPhone и iPad с меньшей вычислительной мощностью.

MLX-фреймворк, разработанный Apple, упрощает создание и внедрение ИИ-моделей, сохраняя высокую эффективность. Open-source формат Qwen3 позволяет разработчикам свободно модифицировать и масштабировать код, что способствует интеграции в экосистему Apple.

Запуск Qwen3 связан с усилиями Apple по выводу Apple Intelligence — набора ИИ-функций — на китайский рынок, где требуется одобрение регуляторов для публичного релиза. В феврале SCMP сообщила о соглашении Apple с Alibaba для использования моделей Qwen в Китае, в отличие от международной версии Apple Intelligence, основанной на GPT от OpenAI.