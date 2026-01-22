Китайский технологический гигант Alibaba рассматривает возможность вывода на биржу своего полупроводникового подразделения T-Head, разрабатывающего чипы для искусственного интеллекта. Этот шаг привлек внимание инвесторов, поскольку Alibaba может стать конкурентом американской Nvidia на рынке ИИ-акселераторов.

Ban Daisy/Unsplash

План включает два этапа: сначала подразделение будет реструктурировано в компанию с долей сотрудников, а затем может последовать IPO. Конкретные сроки пока не определены. Новость уже подтолкнула вверх котировки Alibaba: американские депозитарные расписки компании выросли более чем на 5% в предторговой сессии.

Ажиотаж вокруг подобных активов в Китае высок, что видно на примере других местных производителей чипов, таких как Moore Threads Technology. Инвесторы рассчитывают на государственную поддержку отрасли как альтернативы западным технологиям. Крупнейший игрок сегмента, Cambricon Technologies, уже оценивается примерно в $80 млрд.

Для Alibaba разработка чипов — давняя стратегия по обеспечению ключевых компонентов для собственных дата-центров и облачных сервисов. Это часть масштабной кампании по укреплению позиций в сфере ИИ. Компания является одним из самых активных инвесторов в эту область: генеральный директор Эдди Ву пообещал выделить на развитие инфраструктуры и ИИ более $53 млрд.

Параллельно Alibaba развивает потребительские ИИ-сервисы. В ноябре было обновлено приложение Qwen, которое должно стать универсальным помощником, интегрирующим различные сервисы компании, включая онлайн-шопинг и путешествия.

Подразделение T-Head было основано в 2018 году. Несмотря на отставание в объемах поставок от лидеров вроде Huawei, оно остается заметным игроком на внутреннем рынке благодаря постоянным инвестициям. Компания активно нанимает инженеров и уже демонстрирует прогресс: заключен контракт с телеком-оператором China Unicom на поставку ИИ-ускорителей для нового дата-центра.

Это часть общего тренда: крупные китайские технологические компании, включая Baidu, разрабатывают собственные чипы, чтобы снизить зависимость от Nvidia. При этом акселераторы Nvidia остаются отраслевым стандартом. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в этом месяце планирует визит в Китай для укрепления позиций компании на местном рынке.

