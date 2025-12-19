Китайские ученые представили оптический процессор LightGen, способный генерировать видео и создавать сложные 3D-сцены с помощью световых импульсов вместо электрических сигналов. Разработчики утверждают, что их чип в 100+ раз превосходит топовые ИИ-процессоры Nvidia как по скорости вычислений, так и по энергоэффективности, пишет South China Morning Post (SCMP).



Этот чип, разработанный Шанхайским университетом Цзяо Тун и Университетом Цинхуа, использует принцип фотонных вычислений. Вместо медленных электронов данные передаются импульсами лазерного света, что позволяет выполнять операции практически мгновенно и с минимальными затратами энергии.

Секрет мощности LightGen кроется в его архитектуре. На крошечной площади чипа (всего 136,5 кв. мм) инженерам удалось разместить сеть из более 2 млн фотонных «нейронов». Они создали особую среду — «оптическое скрытое пространство», которое работает как сверхэффективный транспортный узел для световых сигналов, быстро сжимая и восстанавливая информацию.

Но «железо» — это только половина успеха. Вторая — это революционный алгоритм обучения. Вместо того чтобы «кормить» систему гигабайтами размеченных данных (как учат обычные нейросети), ученые применили метод обучения без учителя. LightGen сам выявляет закономерности в информации, подобно тому, как человек учится на собственном опыте.

В ходе испытаний чип продемонстрировал впечатляющие возможности. Он позволяет:

— генерировать детализированные изображения животных высокого разрешения (512×512 пикселей) с разнообразными фонами и выражениями;

— создавать и манипулировать 3D-сценами;

— художественно обрабатывать изображения (перенос стиля);

— повышать четкость зернистых картинок (шумоподавление).

По самым скромным оценкам, вычислительная мощность системы достигает 3,57×10⁴ TOPS (трлн операций в секунду), а энергоэффективность — 6,64×10² TOPS на ватт. Это и дает тот самый стократный рывок в сравнении с электронными чипами, такими как Nvidia A100.

Если технология подтвердит свой потенциал за пределами лаборатории, она может перевернуть индустрию, предложив решение для одной из ее главных проблем: колоссального энергопотребления и ограничений полупроводниковой электроники. Будущее вычислений может оказаться не кремниевым, а световым.