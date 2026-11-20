Акционеры китайского технологического гиганта Alibaba подали коллективный иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив компанию и ее генерального директора Эдди Ву в мошенничестве с ценными бумагами. По мнению истцов, руководство скрыло от инвесторов риски, связанные с возможными нарушениями экспортного контроля США и связями с компанией, подозреваемой в содействии Китаю в получении доступа к передовым чипам Nvidia.

Adam Smigielski, Unsplash

В центре скандала оказалась сингапурская компания Megaspeed, которую подозревают в помощи Пекину в получении доступа к передовым процессорам Nvidia, предназначенным для разработки искусственного интеллекта. Как утверждают акционеры, Alibaba была одним из крупнейших, а возможно, и доминирующим клиентом Megaspeed. Кроме того, руководитель сингапурской компании Элис Хуанг состояла в отношениях с главой Nvidia Дженсеном Хуангом. При этом они не являются родственниками.

Согласно иску, Alibaba якобы занижала в годовых отчетах за 2024, 2025 и 2026 годы потенциальные риски, связанные с нарушением экспортных ограничений. Истцы считают, что это искусственно поддерживало стоимость акций компании на завышенном уровне.

Поводом для разбирательства стало резкое падение котировок Alibaba: за четыре торговых дня на прошлой неделе акции компании потеряли около 14%. Снижение произошло на фоне публикаций в СМИ о связях Alibaba с Megaspeed и Элис Хуанг. Дополнительное давление на бумаги оказали опасения, что скандал может подтолкнуть Вашингтон к ужесточению ограничений на использование китайскими ИИ-компаниями передовых американских процессоров.

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Иск подал акционер Alibaba Витида Бихан. Он требует компенсацию в интересах держателей американских депозитарных акций компании, приобретенных в период с 23 мая 2024 года по 11 ноября 2026 года. Точная сумма требований пока не определена.

На фоне разбирательства руководство Alibaba продолжает заявлять об амбициозных планах развития облачного бизнеса. В четверг Эдди Ву подтвердил намерение компании достичь к 2030 году выручки от внешних облачных сервисов в размере $100 млрд и рентабельности по EBITDA на уровне 20%. При этом он признал, что американские ограничения на доступ к вычислительным мощностям могут повлиять на продукты и услуги Alibaba уже в следующем году.

Конфликт Alibaba с американскими властями развивается не первый месяц. В июне компания подала иск против правительства США после включения в перечень китайских военных компаний. В прошлом месяце федеральный судья в Калифорнии удовлетворил ходатайство Alibaba о предварительном судебном запрете, ограничивающем возможность правительства отказывать в контрактах Пентагона компаниям, чьи лоббисты также работают с организациями из санкционного списка.

Сама Alibaba пока не прокомментировала новый иск. Между тем Nvidia также столкнулась с несколькими коллективными исками акционеров, связанными со скандалом и предполагаемыми недостатками корпоративного контроля.

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