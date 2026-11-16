Акционеры американского производителя микросхем Intel подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в сокрытии проблем с продажами персональных компьютеров и их возможного влияния на финансовые результаты. Поводом для разбирательства стало резкое падение акций компании, которое за один день привело к потере около $140 млрд рыночной стоимости.

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Иск был подан в пятницу в федеральный суд Сан-Хосе (штат Калифорния). Истцами выступила группа инвесторов во главе с пенсионным фондом пожарных и полицейских города Саутфилд (штат Мичиган). Они утверждают, что Intel слишком поздно сообщила рынку о последствиях замедления продаж ПК и накопления избыточных товарных запасов.

По мнению акционеров, проблемы основного бизнеса компании оказались серьезнее преимуществ, которые Intel могла получить благодаря развитию искусственного интеллекта и растущему спросу на чипы для центров обработки данных.

Отдельные претензии касаются привлечения капитала в августе. Истцы считают, что компания располагала информацией о серьезных трудностях, но все равно продала акции на сумму $23 млрд по цене $95 за бумагу. В иске также утверждается, что у руководства были мотивы и возможности скрыть реальное положение дел.

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Ситуация обострилась 30 октября, когда акции Intel рухнули на 28,6%. Это произошло после публикации прогноза на четвертый квартал: компания ожидала выручку и прибыль ниже рыночных ожиданий, а также предупредила о продолжительном замедлении продаж персональных компьютеров.

Глава Intel Лип-Бу Тан объяснил трудности нехваткой производственных мощностей, беспрецедентным дефицитом памяти и снижением производительности компьютеров. Дополнительное давление на рынок оказал рост стоимости памяти, из-за которого ПК стали дороже, а спрос на них снизился.

При этом Intel продолжает вкладывать значительные средства в развитие производства и расширение контрактного выпуска микросхем — одного из ключевых направлений стратегии Тана. Однако перебои с поставками пока мешают компании в полной мере воспользоваться растущим спросом на процессоры для центров обработки данных.

Ответчиками по делу, помимо самой Intel, указаны генеральный директор Лип-Бу Тан и финансовый директор Дэвид Зинснер. Истцы требуют выплатить компенсацию акционерам, которые владели бумагами компании в период с 23 июля по 29 октября 2026 года. Сумма требований пока не уточняется.

На момент публикации материала Intel не предоставила комментариев по поводу иска. Несмотря на октябрьский обвал, с начала 2026 года акции компании к пятнице выросли на 62%. Однако они значительно отступили от июньского максимума в $142,35 за бумагу. Акции закрыли пятничные торги на отметке $59,66.

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