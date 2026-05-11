Alibaba готовит масштабную интеграцию своей ИИ-модели Qwen с платформой Taobao. Пользователи смогут искать, сравнивать и покупать товары через чат с искусственным интеллектом, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с проектом.

По информации агентства, Qwen получит доступ ко всему ассортименту Taobao и Tmall — это миллиарды товаров. ИИ-ассистент сможет не только подбирать покупки по запросу пользователя, но и самостоятельно оформлять заказы, отслеживать доставку и помогать с возвратами.

В Taobao также появятся новые функции на базе ИИ, включая виртуальную примерку одежды и мониторинг изменения цен. Alibaba рассчитывает, что такой формат сделает онлайн-шопинг более персонализированным и сократит необходимость вручную просматривать каталоги товаров.

Интеграция Qwen — часть более широкой стратегии Alibaba по развитию «агентного ИИ», который способен выполнять задачи вместо пользователя. Ранее компания уже начала добавлять в свои сервисы функции заказа еды, бронирования поездок и других действий через ИИ-интерфейс.

На фоне бума генеративного ИИ крупнейшие китайские технологические компании активно конкурируют за рынок интеллектуальных ассистентов. Alibaba делает ставку на то, что будущее электронной коммерции — за диалоговыми ИИ-сервисами, которые смогут сопровождать пользователя на всех этапах покупки.

