Китайские технологические гиганты Alibaba и Baidu начали использовать чипы собственной разработки для обучения своих ИИ-моделей. Таким образом компании стремятся уменьшить свою зависимость от американской Nvidia и обойти экспортные ограничения США.

BoliviaInteligente/Unsplash

После начала торговых войн и введения экспортных ограничений со стороны США китайским компаниям остался лишь один выход — разрабатывать собственные полупроводниковые решения. По сообщениям, Alibaba использует свои чипы для обучения небольших ИИ-моделей с начала этого года, а Baidu экспериментирует с обучением новых версий своей модели Ernie на чипе Kunlun P800.

Этот переход подчеркивает растущее давление со стороны Пекина на местные компании с целью использования отечественных технологий. Хотя и Alibaba, и Baidu по-прежнему используют чипы Nvidia для разработки своих самых передовых моделей, начало обучения на собственных процессорах — это важный шаг к технологической независимости.

Разработка собственных чипов — это стратегическая инвестиция для китайских компаний. Это не только ответ на геополитическую напряженность, но и способ оптимизировать производительность и стоимость для своих конкретных задач. Например, собственные чипы для инференса (запуска уже обученных моделей) могут быть более эффективными и дешевыми в эксплуатации.

Этот тренд может оказать долгосрочное влияние на глобальный рынок полупроводников. Хотя Nvidia пока остается доминирующим игроком, успехи китайских компаний в разработке собственных чипов могут в будущем ослабить ее позиции.

Ранее стартап DeepSeek столкнулся с проблемами при попытке обучить свою новую ИИ-модель на чипах Huawei.