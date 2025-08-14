Китайская компания DeepSeek, специализирующаяся на искусственном интеллекте, перенесла релиз новой модели R2 с мая из-за неудач в обучении на чипах Huawei Ascend. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, китайская компания использовала чипы Nvidia для обучения и Huawei — для вывода результатов, что привело к задержке запуска и потере позиций относительно конкурентов.

Технические сложности возникли на этапе обучения модели на больших наборах данных с использованием чипов из серии Ascend, где наблюдались проблемы со стабильностью, скоростью межчипового взаимодействия и программным обеспечением по сравнению с продуктами Nvidia.

Huawei направила на помощь группу инженеров в офис DeepSeek, однако полноценный цикл обучения так и не удался, отметили два источника. В настоящее время продолжается работа над совместимостью модели с Ascend для этапа вывода, когда обученная система генерирует ответы на запросы, такие как в чат-ботах.

Инсайдеры отрасли указывают на отставание китайских разработок в ключевых задачах ИИ. Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн выразил внутреннее недовольство ходом проекта и настаивает на дополнительном времени для создания передовой модели, способной сохранить лидерство компании, добавили источники

По мнению эксперта по ИИ из Калифорнийского университета в Беркли Ритвика Гупта, Huawei переживает «проблемы роста» в обучении на Ascend, но со временем адаптируется. «То, что сейчас нет ведущих моделей на Huawei, не значит, что этого не будет в будущем. Это вопрос времени», — добавил он.

Ранее Nvidia согласилась делиться частью доходов от продаж H20 в Китае с правительством США для возобновления поставок. Глава Huawei до этого заявлял, что чипы его компании Ascend уступают американским аналогам на одно поколение. Это прозвучало после того, как гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг назвал Huawei «грозным» конкурентом из-за ограничений США на экспорт чипов в Китай.