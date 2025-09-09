Китайский технологический гигант Alibaba делает очередную крупную ставку на робототехнику: компания возглавила инвестиционный раунд на $140 млн в шэньчжэньский стартап X Square Robot. Эта сделка, в которой также приняли участие Meituan и HongShan (бывшая Sequoia Capital China), подчеркивает стремление Alibaba занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке человекоподобных роботов.

Ban Daisy/Unsplash

Новый раунд финансирования довел общий объем привлеченных X Square средств почти до $280 млн. Это меньше, чем у более популярных стартапов, таких как Unitree, но уже заметно для конкуренции внутри Китая и в мире.

X Square недавно представила Wall-OSS — ИИ-модель для роботов с открытым исходным кодом, предназначенную для помощи разработчикам в создании более умных машин. Также компания анонсировала нового гуманоидного робота Quanta X2, способного проводить тщательную уборку и оснащенного чувствительными к давлению руками для более мягких прикосновений.

Для Alibaba эти инвестиции являются стратегическим шагом. Компания, чей облачный бизнес показывает уверенный рост благодаря ИИ-продуктам, стремится диверсифицировать свои активы и укрепить позиции в одной из самых перспективных технологических отраслей.

Ранее сообщалось, что китайский стартап Unitree Robotics планирует провести IPO и в ходе размещения надеется на оценку не менее $7 млрд.