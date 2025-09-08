Китайская компания Unitree, занимающаяся производством гуманоидных роботов, нацелена на оценку 50 млрд юаней (около $7 млрд) при выходе на биржу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Unitree

Ранее компания сообщила о планах подать документы на листинг на одной из фондовых бирж КНР уже в октябре–декабре 2025 года. При этом Unitree не уточнила, на какой конкретно бирже проведет листинг. По словам источников агентства, размещение планируется на шанхайской площадке STAR Market.

Целевая оценка Unitree для IPO в размере 50 млрд юаней в случае ее достижения станет резким скачком по сравнению с оценкой в 12 млрд юаней, полученной в ходе последнего раунда финансирования в июле, отметил источник, добавив, что компания уже приносит прибыль.

Неизвестно, какую сумму Unitree планирует привлечь в ходе IPO, пишет Reuters. Однако компания с оценкой такой оценкой обычно выпускает более 10% акций в ходе IPO в Китае, сказано в материале.

Компания Unitree была основана в 2016 году. Она входит в число так называемых «Шести маленьких драконов» — технологических лидеров Китая, среди которых также отмечены DeepSeek, Game Science, Deep Robotics, Manycor и BrainCo. В июне основатель фирмы Ван Синсин заявил, что годовая выручка компании превысила 1 млрд юаней (около $140 млн).