Представители компании Alibaba заявили, что планируют инвестировать не менее 380 млрд юаней ($52,44 млрд) в инфраструктуру облачных вычислений и искусственного интеллекта компании в течение следующих трех лет.

Генеральный директор Alibaba У Юнмин сообщил, что быстро развитие ИИ сильно превзошло ожидания, а технологическая индустрия Китая находится на подъеме и обладает огромным потенциалом. Он заявил, что компания приложит все усилия, чтобы ускорить создание базовой инфраструктуры облачных сервисов и искусственного интеллекта.

В конце прошлого года компания сообщила о выручке в размере 280,15 млрд юаней за три месяца, что незначительно превзошло оценки аналитиков. Alibaba заявила, что общий объем инвестиций превышает расходы компании на ИИ и облачные вычисления за последнее десятилетие.

По словам У Юнмина, в будущем Alibaba продолжит фокусироваться на e-commerce внутри Китая и за рубежом, технологиях ИИ и облачных вычислений, а также на продуктах своих интернет-платформ.

С начала 2025 года компания заняла лидирующие позиции в области искусственного интеллекта на внутреннем рынке. Ее акции выросли более чем на 68%.

Другие китайские компании также инвестируют в этот сектор. Так, ByteDance, владеющая TikTok, в этом году намерена инвестировать более 150 млрд юаней. Большая часть этой суммы будет направлена ​​на ИИ, сообщило агентство Reuters в конце января.

Напомним, что в декабре 2024 года компания xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, привлекла $6 млрд в ходе раунда финансирования серии C. Таким образом, общая сумма инвестиций в стартап Илона Маска достигла $12 млрд.