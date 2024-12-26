Занимающаяся разработкой искусственного интеллекта компания xAI, привлекла $6 млрд в ходе раунда финансирования серии C, сообщает TechCrunch. Теперь общая сумма инвестиций в стартап Илона Маска достигла $12 млрд.

Компания объявила, что в раунде участвовали Andreessen Horowitz, Blackrock, Fidelity, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital, Nvidia, AMD и другие.

Kingdom Holdings, холдинговая компания конгломерата из Саудовской Аравии, инвестировала около $400 млн. Также сообщается, что xAI теперь оценивается в $45 млрд, что почти вдвое превышает ее предыдущую оценку.

В этом раунде могли участвовать только те инвесторы, которые уже инвестировали в xAI. А те, кто финансировал приобретение Маском Twitter, получили доступ к 25% акций компании.

xAI была основана в прошлом году. Вскоре после этого компания выпустила Grok, флагманскую модель генеративного ИИ, которая теперь используется в ряде функций X, включая чат-бота, доступного подписчикам X Premium и пользователям бесплатной подписки в некоторых регионах.

Благодаря интеграции с собственной моделью генерации изображений xAI, Aurora, Grok может генерировать и анализировать изображения, а также предоставлять краткие сводки новостей. Сообщается, что в будущем ИИ сможет выполнять еще больше функций, от расширения возможностей поиска и биографий аккаунтов до помощи в аналитике постов и настройке ответов.

Стартап стремится догнать таких конкурентов, как OpenAI и Anthropic. В октябре компания запустила API, позволяющий клиентам встраивать Grok в сторонние приложения, платформы и сервисы. А недавно компания выпустила отдельное приложение Grok для iOS.

xAI заявила, что ее модели ИИ будут обучаться на данных различных компаний Маска, включая Tesla и SpaceX, а затем участвовать в совершенствовании их технологий.

Компания уже обеспечивает поддержку клиентов интернет-сервиса Starlink и ведет переговоры с Tesla о предоставлении услуг по исследованиям и разработкам в обмен на часть доходов автопроизводителя.

Акционеры Tesla, в свою очередь, возражают против этих планов. Некоторые из них подали в суд на Маска в связи с его решением основать xAI, утверждая, что Маск отвлекает кадры и другие ресурсы Tesla на то, что, по сути, является конкурирующим предприятием.

Тем не менее, благодаря этим сделкам, а также продуктам xAI для разработчиков и пользователей, доход компании составляет около $100 млн в год. Для сравнения, Anthropic планирует получить в этом году доход в размере $1 млрд, а OpenAI — $4 млрд.

В ноябре стартап получил разрешение от регионального энергетического управления в Мемфисе на 150 МВт дополнительной мощности — этого достаточно для питания примерно 100 тыс. домов. Чтобы завоевать расположение агентства, xAI пообещала улучшить качество питьевой воды в городе и поставлять в сеть Мемфиса аккумуляторы производства Tesla со скидкой.

Однако некоторые жители отнеслись к обещаниям скептически, заявив, что это решение приведет к перегрузке электросети и ухудшению качества воздуха.

По имеющимся данным, xAI сообщила инвесторам, что планирует привлечь дополнительные средства в следующем году.

Ранее xAI построила суперкластер из 100 тыс. графических процессоров Nvidia H200 Blackwell всего за 19 дней. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал это «сверхчеловеческим» достижением и поделился своими впечатлениями об этой истории.