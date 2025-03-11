Alibaba планирует достичь 100% внедрения искусственного интеллекта (ИИ) среди продавцов маркетплейса AliExpress к концу 2025 года. По словам президента международной оптовой площадки Чжан Куо, более половины из примерно 200 тыс. продавцов уже еженедельно используют ИИ-инструменты компании.

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Такие инструменты китайской компании помогают продавцам в маркетинге, управлении товарами, взаимодействии с клиентами и контроле рисков. Внедрение этих решений — часть плана Alibaba по развитию трансграничного электронного бизнеса. Президент компании уверен, что к концу года показатель внедрения достигнет 100%, поскольку продавцы осознают преимущества ИИ в повышении эффективности работы.

В Alibaba созданием ИИ-алгоритмов занимаются сразу несколько команд. Среди них и стартап Qwen, известный своей одноименной ИИ-моделью. Последний релиз команды — «рассуждающая» нейросеть QwQ-32B, которая по точности и глубине ответов не уступает нашумевшим DeepSeek-R1 и o1-mini от OpenAI.

Ранее Alibaba представила свою стратегию облачным вычислениям и искусственному интеллекту на ближайшие три года. Компания планирует инвестировать не менее 380 млрд юаней ($52 млрд) в развитие центров обработки данных и другой ИИ-инфраструктуры. На начало 2025 года это крупнейший частный проект в области вычислительных центров в Китае.