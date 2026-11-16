Китайская компания Alibaba представила новую флагманскую модель искусственного интеллекта Qwen4-Max. По заявлению разработчика, обновленная система стала эффективнее справляться со сложными профессиональными и научными задачами, а также получила дополнительные механизмы защиты от угроз безопасности.

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В Alibaba отмечают, что модель способна выполнять широкий спектр задач — от 3D-моделирования и разработки видеоигр до работы в сфере финансов, юриспруденции, здравоохранения и высокоточного производства. Кроме того, компания рассчитывает применять ее для решения сложных научных задач и проведения передовых исследований.

Одним из ключевых улучшений стала экономическая эффективность. По данным Alibaba, Qwen4-Max превосходит предыдущую версию Qwen3.8-Max, представленную в августе 2026 года, поскольку для выполнения задач ей требуется меньше токенов. Это позволяет снизить вычислительные затраты без потери заявленных возможностей модели.

Отдельное внимание разработчики уделили безопасности. Проверки защищенности теперь проводятся непосредственно в процессе обучения наряду с тестированием навыков программирования. Такой подход должен помочь выявлять и предотвращать уязвимости, включая внедрение вредоносного кода, ошибки управления памятью и недостатки систем контроля доступа.

Также Alibaba усилила защиту от использования модели в потенциально опасных целях, в том числе для киберпреступлений и работы с опасными материалами. По утверждению компании, внутренние испытания не выявили у Qwen4-Max признаков значительных возможностей, представляющих высокий уровень риска.

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Выход новой модели происходит на фоне обострения конкуренции между китайскими разработчиками искусственного интеллекта. Компании активно работают над созданием более мощных систем с открытыми весами, одновременно стремясь сделать их доступнее и дешевле в эксплуатации.

При этом вопросы безопасности ИИ становятся все более значимыми для отрасли. В последние месяцы китайские разработчики стали подробнее раскрывать информацию о защитных механизмах своих моделей на фоне растущей обеспокоенности мирового сообщества возможностями неконтролируемого искусственного интеллекта и рисками его неправомерного использования.

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