Корпорация Google выпустила новую языковую модель Gemini 4 Carbon для разработчиков и корпоративных клиентов. Платформа стала доступна широкой публике после двухнедельного тестирования среди специалистов по кибербезопасности. Инженеры называют систему самым мощным алгоритмом в линейке.

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Предыдущая версия модели под названием Argon вышла всего месяц назад. Прошлый релиз предназначался для рутинных задач программирования и работы с текстами. Разработчики создали алгоритм Carbon специально для сложных многоэтапных вычислений и проведения научных исследований.

Главным нововведением инструмента стала функция роя агентов в среде разработки Antigravity. Пользователи могут превратить один текстовый запрос в скоординированную команду из нескольких автономных ботов. Искусственный интеллект способен параллельно решать долговременные задачи без постоянного контроля со стороны человека.

Новый алгоритм доступен через API. При этом цена его использования значительно ниже, чем у флагманских нейросетей конкурентов. Стоимость использования системы составляет $2 за млн токенов на входе и $10 на выходе.

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Эти расценки в пять раз ниже тарифов для алгоритма GPT-6 Astra от OpenAI и в четыре раза дешевле модели Fable 5.2 от Anthropic. Однако это временная скидка, действующая до конца ноября.

Параллельно с программными продуктами подразделение Google DeepMind представило систему Gemini Robotics 2.5. Руководитель направления робототехники Каролина Парада отмечает значительное улучшение показателей ловкости механизмов при выполнении физических задач.

Модель помогает складским и промышленным роботам уверенно использовать сложные инструменты. Машины научились комбинировать различные навыки и аккуратно взаимодействовать с хрупкими или мягкими материалами. Технология открывает новые возможности для автоматизации работы с объектами, требующими деликатного обращения.

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