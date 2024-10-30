Компания Alibaba Group согласилась выплатить $433,5 млн, чтобы урегулировать коллективный иск, поданный акционерами, которые утверждали, что компания навредила инвесторам, сделав ложные заявления о своей практике эксклюзивности, сообщает The Wall Street Journal.

Китайская компания, которая занимается электронной коммерцией, отрицает любые обвинения. Она заявила, что заключила мировое соглашение, чтобы избежать расходов и проблем, связанных с дальнейшими судебными разбирательствами. Урегулирование зависит от ряда условий, в том числе от одобрения суда.

В судебном иске, поданном в марте 2023 года утверждалось, что Alibaba нарушила федеральные законы о ценных бумагах, сделав многочисленные ложные заявления о своей антимонопольной практике и практике эксклюзивности, что искусственно повысило цену ее акций и в конечном итоге привело к финансовым потерям инвесторов.

Иск был подан против Alibaba, а также некоторых директоров и должностных лиц от имени всех инвесторов, которые купили или иным образом приобрели американские депозитарные акции компании в период с 9 июля по 23 декабря 2020 года.

В иске также утверждается, что в течение этого времени компания использовала практику эксклюзивности, которая требовала или принуждала торговцев продавать товары исключительно на платформах Alibaba, а также наказывала торговцев, продававших товары на платформах конкурентов.

Компания продолжала это делать даже после того, как обязалась прекратить подобную практику в рамках соглашения, подписанного в июле 2020 года с Государственной администрацией по регулированию рынка, которая следит за соблюдением китайского законодательства в области электронной коммерции и антимонопольного законодательства, говорится в иске.

Ранее Государственное управление по регулированию рынков Китая опубликовало заявление о том, что Alibaba Group завершила трехлетний период «исправления» после штрафа, наложенного в 2021 году за монополистическое поведение. Тогда на гиганта электронной коммерции был наложен рекордный штраф в размере $2,75 млрд за злоупотребление своим положением на рынке путем принуждения продавцов на своих платформах не работать с конкурирующими платформами.