Выращенные в лаборатории алмазы неожиданно стали одним из бенефициаров бума искусственного интеллекта. Китайские производители фиксируют растущий спрос на синтетические камни, которые используются для охлаждения мощных микросхем нового поколения.

Edgar Soto, Unsplash

Главная причина заключается в исключительной теплопроводности алмаза. По мере того как чипы для искусственного интеллекта становятся все более мощными, они выделяют больше тепла, а его эффективное отведение превращается в одну из главных задач для производителей полупроводников. Именно поэтому синтетические алмазы начали использовать в качестве теплоотводящих материалов, которые помогают создавать более компактные и производительные вычислительные системы.

По данным Bloomberg, импульс развитию отрасли придали сообщения нескольких китайских компаний о том, что заказчики подтвердили эффективность алмазных теплоотводящих материалов в реальных условиях эксплуатации и приступили к коммерческим закупкам. Это означает переход технологии от этапа испытаний к практическому применению в промышленности.

Читайте также ИИ начал отбирать производственные мощности у смартфонов и оставляет рынок без дешевых моделей

Для китайских производителей синтетических алмазов это направление может стать новым источником роста. В последние годы отрасль сталкивалась с падением цен на выращенные в лаборатории драгоценные камни, используемые в ювелирной сфере, однако стремительное развитие ИИ-технологий открыло для нее перспективный рынок высокотехнологичных материалов.

Алмаз обладает самой высокой теплопроводностью среди известных материалов, что делает его привлекательным для передовых полупроводников, силовой электроники и других высокотехнологичных компонентов. Именно это свойство выводит его за рамки ювелирной отрасли: синтетические алмазы все активнее рассматриваются как ключевой материал для производства микросхем нового поколения.

Стремительный рост спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта заставляет технологические компании искать новые способы охлаждения все более энергоемкого оборудования. По мере того как индустрия сталкивается с нарастающей проблемой перегрева ускорителей ИИ и серверов, интерес к материалам с исключительными тепловыми характеристиками продолжает расти.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.