Мировой рынок смартфонов переживает один из самых тяжелых кризисов за всю историю наблюдений. По данным аналитической компании Counterpoint Research, в 2026 году поставки устройств сократятся на 13,9% и составят около 1,08 млрд единиц. Это станет самым резким годовым падением рынка за весь период наблюдений.

Ранее аналитики ожидали снижения на 12,4%, однако прогноз пришлось ухудшить из-за продолжающегося дефицита микросхем памяти, который усугубился на фоне конфликта между Ираном и Израилем и связанных с ним перебоев в глобальных цепочках поставок.

Особенно сильно кризис ударил по бюджетному сегменту. Производители полупроводников все активнее направляют производственные мощности на выпуск компонентов для систем искусственного интеллекта, поскольку такие чипы приносят более высокую прибыль. В результате выпуск комплектующих для недорогих смартфонов становится менее выгодным.

В первом квартале текущего года средние оптовые цены на смартфоны выросли на 14%, тогда как объем поставок сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики предупреждают, что по мере исчерпания складских запасов некоторые модели стоимостью менее $150 (до 10 тыс. руб.) могут полностью исчезнуть из продажи.

«Производители смартфонов низкого и среднего ценового сегмента оказались в затруднительном положении: с одной стороны, они не могут компенсировать рост затрат, а с другой — потребители имеют ограниченные покупательные возможности», — заявил ведущий аналитик Counterpoint Ван Ян.

По его словам, ситуация настолько серьезна, что многие компании уже задаются вопросом не о том, как увеличить долю рынка, а о том, стоит ли вообще продолжать работу в этом сегменте.

Эксперт отметил, что нынешний дефицит микросхем памяти стал самым масштабным нарушением цепочек поставок, с которым когда-либо сталкивалась индустрия смартфонов. При этом производители практически лишены возможности смягчить последствия кризиса за счет повышения цен или изменения продуктовых линеек.

Apple и Samsung чувствуют себя увереннее конкурентов

Премиальный сегмент рынка в то де время куда более устойчив. Так, компания Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале благодаря высокому спросу на серию iPhone 17. По оценкам Counterpoint, поставки смартфонов Apple в 2026 году останутся примерно на уровне прошлого года, а в 2027 году могут вырасти еще на 5%.

Более стабильные поставки компонентов и высокая маржинальность позволяют Apple не только легче переживать кризис, но и претендовать на увеличение рыночной доли.

Относительно устойчиво выглядит и Samsung Electronics. В первом квартале поставки компании практически не изменились, а по итогам года ожидается снижение всего на 4%, что значительно лучше среднерыночного показателя.

Наибольшие потери прогнозируются у Xiaomi, которая традиционно занимает сильные позиции в сегменте устройств стоимостью менее $150. По оценкам Counterpoint, поставки компании могут сократиться на 32% за год.

Серьезное снижение ожидается также у Honor — около 28%. Другие производители бюджетных смартфонов, по прогнозам аналитиков, столкнутся с падением поставок примерно на 20%.

Продолжающийся дефицит чипов и перераспределение производственных мощностей в пользу технологий искусственного интеллекта могут привести к заметному сокращению ассортимента доступных смартфонов уже в ближайшие месяцы.

