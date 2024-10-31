Компания Alphabet, владеющая Google и YouTube, отчиталась о прибыли, показав третий квартал подряд более высокие, чем ожидалось, результаты. В течение двух предыдущих кварталов показатели технологического гиганта в значительной степени превосходили ожидания аналитиков, а нынешние продемонстрировали рост как цифровой рекламы, так и спроса на Google Cloud, сообщает The Guardian.

«Динамика развития компании необычайно высока. Наша приверженность инновациям, а также инвестиции в ИИ приносят свои плоды. Потребители и партнеры получают выгоду от наших инструментов искусственного интеллекта», — заявил генеральный директор компании Сундар Пичаи.

Аналитики ожидали рост выручки на 12% в годовом исчислении, до $86,23 млрд, и прибыли на акцию в размере $1,85. Alphabet сообщила о 15-процентном росте общей выручки за квартал, которая составила $88,27 млрд, а прибыль на акцию — $2,12.

Доходы от рекламы выросли на 10%, а доходы от облачных сервисов — на 35%. Пичаи особо отметил рост YouTube как по рекламе, так и по подпискам, который также превзошел ожидания аналитиков.

Энтузиазм по поводу новых продуктов ИИ в последние годы привел к росту цен на акции Google, которые выросли на 20% в 2024 году и более чем на 150% за последние пять лет. Компания стала одним из ведущих игроков на рынке ИИ, хотя часто говорят об ее отставании от передовых предложений OpenAI, которая тесно сотрудничает с Microsoft.

Отвечая на вопрос о том, как воспринимается отставание, Пичаи сравнил Google с нейронной сетью, используемой для обучения ИИ, которая имитирует человеческий мозг, и сказал, что компания «формирует новые синапсы», чтобы способствовать инновациям.

Вместе с тем увеличились и расходы компании. Они выросли на 62% в годовом исчислении до $13 млрд. Компания ожидает, что в следующем квартале они останутся на этом уровне, а в 2025 году еще больше увеличатся. Несмотря на свой успех, в 2024 году Google столкнулась с целым рядом юридических проблем.

Это первое сообщение о прибыли после того, как компания проиграла антимонопольное дело против правительства США. Юристы Министерства юстиции США рассматривают предложение о разделении производителя Android после того, как судья признал его незаконной монополией.

Многомиллиардные соглашения между Google и другими технологическими гигантами, ставшие центральным пунктом судебного разбирательства, были признаны антиконкурентными и могут быть отменены судьей после вынесения решения. Либо дочерние компании будут отделены от материнской.

Отвечая на вопрос об антимонопольном разбирательстве, Пичаи сказал, что некоторые из ранних предложений Минюста были «далеко идущими», и он считает, что они могут иметь непредвиденные последствия в условиях динамично развивающегося технологического сектора и американского лидерства в нем. Он также заявил, что компания планирует вести активную работу в этом направлении.

Ранее в этом месяце Google было предписано переделать магазин Google Play в результате еще одного антимонопольного иска. На этот раз от компании Epic Games, создавшей игру Fortnite. Согласно постановлению судьи, Google должна сделать приложения для Android из сторонних источников доступными и не может запрещать покупки в приложениях.

Антимонопольная служба Великобритании заявила, что подозревает компанию в нарушениях в сфере рекламных технологий. Теперь технологическому гиганту предстоит предоставить комментарии к предварительным выводам, прежде чем регулятор примет окончательное решение. Если факт нарушений будет доказан, это может привести к предписаниям об устранении нарушений и штрафам в размере до 10% годового оборота группы компаний по всему миру.