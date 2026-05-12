Крупные технологические компании все активнее занимают деньги за пределами США, чтобы покрыть стремительно растущие расходы на развитие искусственного интеллекта. В понедельник стало известно, что Alphabet впервые планирует разместить облигации в иенах, а Amazon готовит дебютный выпуск долговых бумаг в швейцарских франках.

По оценкам рынка, выпуск облигаций Alphabet может составить несколько сотен миллиардов иен, а окончательные параметры сделки станут известны в этом месяце. Организаторами размещения выступают Mizuho Financial Group, Bank of America и Morgan Stanley.

Amazon, в свою очередь, планирует направить привлеченные средства на общекорпоративные цели, включая инвестиции в бизнес и будущие капитальные расходы. Среди организаторов размещения — BNP Paribas, Deutsche Bank и JPMorgan Chase. Выпуск будет состоять из облигаций с разными сроками погашения — от 3 до 25 лет.

Эти сделки показывают, как быстро растет долговая активность в технологическом секторе. Ожидается, что в 2026 году крупные технологические компании потратят более $700 млрд на инфраструктуру ИИ против $410 млрд годом ранее. На этом фоне Big Tech все заметнее переходит от финансирования за счет собственных денежных потоков к более активному использованию заемного капитала.

По мнению аналитиков, высокая кредитоспособность крупнейших технологических компаний позволяет им выходить на международные долговые рынки на выгодных условиях и привлекать инвесторов по всему миру.

