Nvidia инвестирует до $2,1 млрд в оператора дата-центров IREN в рамках партнерства по строительству инфраструктуры для искусственного интеллекта мощностью до 5 ГВт.

Сделка отражает резкий рост спроса на вычислительные мощности на фоне глобального бума искусственного интеллекта. Разработчики ИИ-моделей и крупнейшие технологические компании продолжают вкладывать миллиарды в инфраструктуру для обучения и работы нейросетей.

Партнерство предполагает объединение ИИ-платформ Nvidia с инфраструктурой IREN, что должно ускорить запуск крупных вычислительных центров.

Ключевым проектом станет кампус IREN в техасском Суитуотере с планируемой мощностью около 2 ГВт. IREN относится к так называемым «неооблачным» провайдерам — компаниям, которые строят облачные сервисы на GPU Nvidia и дают клиентам доступ к вычислительным мощностям без необходимости создавать собственные дата-центры.

В рамках сделки IREN предоставила Nvidia право выкупить до 30 млн акций в течение пяти лет по цене $70 за бумагу. После объявления сделки акции IREN на дополнительных торгах выросли примерно на 9%.

Ранее IREN уже заключала крупные контракты в сфере ИИ-инфраструктуры, включая соглашение с Microsoft на облачные услуги объемом около $9,7 млрд.

Сделка проходит на фоне продолжающегося роста расходов на искусственный интеллект. После последних квартальных отчетов крупнейшие технологические компании США дали понять, что не собираются снижать темпы инвестиций в ИИ-инфраструктуру. В этом году расходы на такие проекты могут превысить сотни миллиардов долларов, усиливая конкуренцию за вычислительные мощности.

