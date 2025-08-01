Венчурное подразделение Alphabet CapitalG и компания Nvidia ведут переговоры об участии в новом раунде финансирования стартапа Vast Data, который специализируется на инфраструктурных решениях для искусственного интеллекта. По данным информированных источников, сделка может оценить компанию в рекордные $30 млрд, что выведет ее в число самых дорогих ИИ-стартапов на рынке.

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Нью-йоркская Vast Data разрабатывает уникальные системы хранения данных, оптимизированные для крупных ИИ-центров. Ее технологии позволяют эффективно управлять информационными потоками между графическими процессорами, включая чипы Nvidia. Среди клиентов компании значатся такие известные проекты, как xAI Илона Маска и облачный провайдер CoreWeave.

Финансовые показатели стартапа демонстрируют устойчивый рост: по состоянию на январь 2025 года годовой повторяющийся доход (ARR) составил $200 млн при значительном портфеле заказов. Ожидается, что этот показатель может достичь $600 млн уже в следующем году.

Интерес инвесторов подогревается перспективами возможного IPO компании. Хотя конкретные сроки выхода на биржу пока не определены, назначение бывшего финансового директора Shopify Эми Шаперо на аналогичную должность в Vast Data рассматривается как шаг к подготовке к публичному размещению.

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Для Nvidia потенциальная инвестиция становится частью стратегии расширения экосистемы решений для ИИ. Компания активно приобретает технологические активы, дополняющие ее флагманские GPU, включая покупку Mellanox в 2020 году и Run: ai в этом году.

Эксперты отмечают технологическое превосходство Vast Data над конкурентами благодаря уникальной архитектуре, сочетающей flash-накопители с проприетарным программным обеспечением. Это позволяет значительно снизить затраты на создание и эксплуатацию крупных ИИ-моделей.

Представители Nvidia отказались от комментариев, в то время как Vast Data и CapitalG не ответили на запросы СМИ. Информация о возможной оценке компании в $30 млрд и участии технологических гигантов в финансировании публикуется впервые.