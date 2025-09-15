Акции Alphabet, материнской компании Google, в понедельник, 15 сентября, выросли на 4,3% до $251,22. В результате рыночная капитализация техногиганта составила чуть выше $3 трлн. Компания вошла в узкий круг с такой оценкой, в который входят Nvidia, Microsoft и Apple.

Photo by Kryštof Zajíček on Unsplash

Bloomberg отмечает, что это произошло на фоне улучшения настроений инвесторов. С апреля акции Alphabet подорожали более чем на 70%, добавив около $1,2 трлн к стоимости. Последний рост был вызван решением по антимонопольному делу, где суд не ввел жестких мер против Google, включая продажу браузера Chrome.

Кроме того, результаты второго квартала продемонстрировали подъем продаж благодаря спросу на продукты искусственного интеллекта. Аналитик Citigroup Рон Джози отметил «ускоренный цикл разработки продуктов, который начинает проявляться с большим внедрением Gemini в рекламе и облачных услугах».

По его словам, рост акций происходит на фоне большей ясности в юридических и регуляторных вызовах на относительно здоровом рынке онлайн-рекламы.

Ранее суд в США вынес решение, по которому Google не обязан продавать браузер Chrome, однако компания должна предоставить конкурентам доступ к своим данным для усиления борьбы за первенство в онлайн-поиске. Судья отметил, что рынок изменился благодаря компаниям вроде OpenAI с ChatGPT, которые уже подрывают доминирование Google.