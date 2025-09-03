Google не обязан продавать браузер Chrome, однако компания должна предоставить конкурентам доступ к своим данным для усиления конкуренции в онлайн-поиске. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление суда.

Unsplash

Решение стало редкой победой для ИТ-гиганта в противостоянии с антимонопольными органами США. Кроме того, Google может сохранить за собой свою операционную систему Android, которая вместе с Chrome помогает компании доминировать на рынке онлайн-рекламы.

В прошлом году суд уже признал Google монополистом в поисковых услугах и связанной с ним рекламой. Теперь суд предписал компании делиться данными, что может укрепить позиции соперников в рекламном бизнесе, особенно на фоне роста ИИ-технологий. Судья отметил, что рынок изменился благодаря компаниям вроде OpenAI с чат-ботом ChatGPT, которые уже подрывают доминирование Google.

Доступ к данным позволит ИИ-разработчикам ускорить создание чат-ботов, поисковых систем и браузеров, потенциально усиливая угрозу для Google. Компания выразила обеспокоенность по поводу приватности пользователей.

Решение сохраняет для Google возможность платить своим партнерам за установку поисковика по умолчанию на их устройствах. Так, по данным Morgan Stanley, сейчас Google платит за это Apple $20 млрд ежегодно. По мнению судью, развитие нейросетей ставит под угрозу главенство традиционного интернет-поиска.

Ранее Googel заявила о намерении обжаловать возможное судебное решение, что может затянуть исполнение на годы. Дело, вероятно, дойдет до Верховного суда, отмечает агентство.