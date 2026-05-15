Компания Alphabet впервые разместила облигации в японских иенах и сразу установила рекорд: объем выпуска составил 576,5 млрд иен (около $3,6 млрд). Это крупнейшее размещение облигаций иностранной компании в истории японского рынка. Предыдущий рекорд принадлежал Berkshire Hathaway, которая в 2019 году привлекла 430 млрд иен.

Материнская компания Google сейчас находится в центре масштабного инвестиционного цикла вокруг искусственного интеллекта. В 2026 году Alphabet планирует направить на капитальные расходы до $190 млрд. Значительная часть этих средств пойдет на развитие ИИ-инфраструктуры, дата-центров и облачного бизнеса.

Размещение облигаций в иенах позволяет Alphabet решить сразу несколько задач. Во-первых, японский рынок остается одним из самых дешевых источников заемных денег благодаря низким процентным ставкам. Во-вторых, компания диверсифицирует структуру долга и снижает зависимость от долларового рынка. Помимо этого, Alphabet расширяет базу инвесторов за пределами США. Ранее компания уже выпускала облигации в евро, фунтах стерлингов, канадских долларах и швейцарских франках.

По данным Mizuho Securities, спрос на бумаги оказался высоким как среди японских, так и среди международных инвесторов. Alphabet разместила облигации со сроком обращения от 3 до 40 лет и купонными ставками от 1,965% до 4,599%.

Организаторами размещения выступили Mizuho Securities, Bank of America и Morgan Stanley.

