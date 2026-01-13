Рыночная стоимость материнской компании Google, Alphabet Inc., 12 января преодолела символический рубеж в $4 трлн. Таким образом, компания вошла в очень узкий круг гигантов, достигших этой отметки, наряду с Nvidia, Apple и Microsoft. Рост капитализации отражает уверенность инвесторов в том, что Alphabet станет одним из главных выгодоприобретателей текущего бума в сфере искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Freepik

Акции компании завершили торговую сессию с приростом на 1%, достигнув цены в $331,86 за бумагу, что и обеспечило рыночную капитализацию чуть выше $4 трлн. В последнее время Alphabet обогнала Apple, став второй по величине компанией в мире после Nvidia. При этом только Nvidia когда-либо достигала рубежа в $5 трлн.

Непосредственным катализатором роста в понедельник послужила новость о заключении многолетнего соглашения между Alphabet и Apple. Согласно ему, технологии искусственного интеллекта Google, включая голосового помощника, будут интегрированы в продукты Apple. На этой новости акции Apple также выросли на 0,3%.

В этом году акции Alphabet уже подорожали на 6%, продолжив впечатляющий рост более чем на 65% в прошлом году, что сделало их лучшим исполнителем в так называемой «Великолепной семерке» технологических гигантов. За 2025 год прибыль компании добавила почти $1,5 трлн к ее общей рыночной оценке.

Позитивные настроения инвесторов подкрепляются укреплением доминирующего положения Alphabet в ключевых направлениях ИИ. Восторженные отзывы о последней модели искусственного интеллекта Gemini помогли развеять опасения относительно конкуренции со стороны OpenAI. Кроме того, чипы для тензорных вычислений компании рассматриваются рынком как потенциально мощный будущий драйвер роста доходов.

Аналитики отмечают уникальные конкурентные преимущества компании. «Конкурентные преимущества компании не только сохраняются, но и растут, — заявил аналитик Janus Henderson Investors Дивьяунш Диватия. — Ни у одного другого игрока нет такого сочетания моделей, вычислительных мощностей, приложений, талантов и данных, чтобы добиться успеха в сфере ИИ».

В настоящее время акции Alphabet торгуются с мультипликатором P/E, равным примерно 28, что близко к максимумам с 2021 года и заметно выше среднего десятилетнего показателя в 20,5. Любопытно, что в середине 2025 года этот показатель опускался почти до 14. Несмотря на значительный рост, акции компании все еще торгуются с небольшим дисконтом по отношению к среднему показателю по «Великолепной семерке».

Особого внимания заслуживает интерес со стороны инвесторов, ориентированных на стоимость. В ноябре холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщил об увеличении своей доли в Alphabet в третьем квартале. Такое решение со стороны инвестора, который традиционно осторожно подходит к технологическим акциям, рассматривается как важный сигнал уверенности в долгосрочных перспективах компании.