Компания Alphabet официально обошла Apple и заняла второе место среди публичных компаний мира по рыночной капитализации, уступая лишь Nvidia, чья оценка уже приближается к $4,6 трлн. Впервые с 2019 года Alphabet превзошла Apple, что указывает на более широкие структурные изменения, происходящие в технологическом секторе.

Arturo Anez, Unsplash

За последний год акции Alphabet подорожали примерно на 65%, став лидером роста среди компаний «Великолепной семерки», чему способствовала позитивная реакция инвесторов на ускоренное внедрение ИИ-моделей Gemini 3 и усиление позиций компании в сегменте инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Акции Apple, напротив, демонстрировали более слабую динамику: компании пока не удалось предложить рынку четкую и убедительную стратегию в сфере ИИ, несмотря на ее сильную и масштабную потребительскую экосистему.

Прочитайте также Alphabet присоединилась к клубу компаний с капитализацией $3 трлн

Отраслевые эксперты признали Gemini 3 одной из лучших моделей в своем классе для обработки больших объемов данных по нескольким ключевым показателям. Впервые за несколько лет Alphabet перестала восприниматься как преимущественно оборонительная интернет-компания и закрепилась в роли одного из лидеров гонки в области ИИ.

Этот сдвиг поддерживается вертикально интегрированной ИИ-экосистемой Alphabet. Контроль над ключевыми моделями и собственными тензорными процессорами (TPU) позволяет компании оптимизировать системы, быстрее внедрять обновления и эффективно масштабировать новые ИИ-возможности.